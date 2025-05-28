Названы самые популярные автомобили Москвы и Санкт-Петербурга

Самым популярным новым автомобилем в апреле 2025 года в столице стал кроссовер Exeed LX. А в Санкт-Петербурге лидирующую позицию заняла Lada Granta. Об этом сообщает "Автостат Инфо" в своём Telegram-канале.

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В начале второго весеннего месяца Exeed LX занял первое место в рейтинге моделей в столице, его продажи выросли в 4,4 раза и составили 1353 штуки. Тем самым китайская модель обогнала Lada Granta, реализации которой сократились на 46% и составили 879 единиц. Третье место занял Haval Jolion с результатом 694 автомобиля, что на 39% меньше, чем за тот же период прошлого года. В пятёрку рейтинга также вошли Geely Monjaro и Lada Largus.

Всего за апрель в столице было продано 16,7 тысяч легковых авто, что на 32% меньше, чем в прошлом году. Из них почти 8,7 тысячи машин были произведены в Китае. Самыми популярными марками стали Lada, Haval, Exeed, Geely и Chery.

Что касается Санкт-Петербурга, то там в апреле Lada Granta по-прежнему сохранила лидирующую позицию среди остальных моделей (279 штук, снижение на 20%). Второе место занял Haval Jolion (251 штука, падение на 34%), а на третьей строчке расположилась Lada Vesta (210 штук, снижение на 39%). Далее следуют Chery Tiggo и Geely Monjaro.

В марочном рейтинге оказались Haval, Lada, Chery, Geely и Changan. За месяц в городе продали 4,6 тысячи новых легковых автомобилей, что на 30% меньше по сравнению с прошлым годом. Из них 2,1 тысячи - китайские.

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