Невнимательность стала наиболее частой причиной ДТП с питбайками

Водительское удостоверение, право ездить по дорогам, в России можно получить с 16 лет. Удивлены? А зря: категория "М" в "правах" разрешает управлять скутерами, мопедами и легкими квадроциклами с двигателем до 50 кубических сантиметров, а категория "А1" позволяет "оседлать" мотоцикл с двигателем объемом до 125 "кубиков". Обе совершенно законно открываются с 16 лет. Водитель, то есть уже обладатель водительского удостоверения, прошедший обучение в автошколе и сдавший экзамен, может смело садиться за руль транспортного средства. Кстати, сдав экзамен и оценив преимущество нового статуса, расставаться с водительским удостоверением уже не захочется. Так что придется соблюдать ПДД, чтобы не получить штрафы или, еще хуже, не лишиться прав!

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В теории все гладко, но на практике есть "овраги". Во-первых, скутер кубатурой до 50 кубических сантиметров не требуется ставить на учет. Номеров у него нет, следовательно, применить санкции может лишь полицейский, остановивший нарушителя: проверит документы, выпишет штраф, при необходимости отправит ТС на штрафстоянку, откуда технику потом надо будет забрать, предварительно оплатив очень внушительную "санкцию". Но и это лишь полбеды: с наступлением теплого времени года на российских дорогах, улицах и во дворах наблюдается тревожная тенденция - количество громких и совершенно непрогнозируемых двухколесных транспортных средств под управлением детей стремительно растет. Юные "гонщики" зачастую не имеют никакого опыта вождения, не проходят должного обучения, не сдают экзамены и, соответственно, не получают водительские права. И многие, увы, уже не получат: отсутствие опыта и осознания последствий в совокупности с фактической безнаказанностью слишком часто заканчиваются фатально как для самих водителей, так и для окружающих.

Дело в том, что на любом маркетплейсе или просто в магазине всего за цену хорошего смартфона можно приобрести питбайк.

Это легкий спортивный мотоцикл с двигателем объемом 140-170 "кубиков", то есть идеологически подразумевающий совершеннолетнего водителя с полновесными правами категории "А", но мотоциклом де-юре не являющийся. Питбайк - спортинвентарь, созданный для тренировок и участия в соревнованиях по мотокроссу. Ездить на нем по дорогам общего пользования, естественно, запрещено, но, как верно отмечают комментаторы этой наболевшей темы в Интернете, не будет же полицейский гоняться за каждым подростком? Дети об этом тоже знают, поэтому бесстрашно и безрассудно "гоняют" по улицам, пугая прохожих и часто пренебрегая не только шлемом, но и общей безопасностью. И всячески пользуются самым главным "козырем" спортинвентаря - безнаказанностью.

Ведь питбайк - это даже не самокат или велосипед, за которые активно взялись законодатели еще в прошлом году. Питбайк - это спортинвентарь, как мяч или теннисная ракетка, только с мотором, способны разгонять легкий "мотик" с легким же "наездником" до 120 и более километров в час, и оттого крайне опасный. Кстати, у него даже нет фар, зеркал и "поворотников", так что для водителя на дороге это настоящая лотерея! А ведь "наездник" может еще и "улететь" прямо под колеса! Страдают и пешеходы, которые периодически вынуждены уворачиваться от ревущих питбайков, мчащихся без принципов и правил, и жители окрестных домов, которые обречены слушать "рев моторов", будоражащий юные умы. Вызывать полицию, кстати, бесполезно: пока наряд приедет, "питбайкеры" уже улетят в соседний двор. Да и не стремятся полицейские приезжать: знают, что прокатятся впустую.

В последнее время все чаще наблюдаем, как подростки становятся обладателями питбайков. Но возникает логичный вопрос к родителям: зачем они делают подобные подарки своим детям? Ведь самостоятельно потянуть 150 тысяч рублей за новый или около 50 тысяч рублей за подержанный питбайк сам подросток вряд ли сможет. Ответы родителей часто удивляют: "Соседи тоже купили", "Попросил на день рождения", "Обещал, молил, заламывал руки". Нельзя забывать и про мотоэкипировку. Хороший мотоциклетный шлем, который может спасти жизнь, стоит около 50 тысяч рублей, а полный комплект защитной экипировки обойдется в сумму значительно больше 150 тысяч. Но об этом предпочитают даже не думать - на следующий день рождения подарят.

В итоге "цветы жизни" не успевают "распуститься". Стоит сойти снегу, как число аварий с участием детей и питбайков начинает расти в геометрической прогрессии. Стремительно и неустанно. В Москве водителям еще рекомендуют передвигаться на зимних шинах, а новостная лента уже пестрит сообщениями: 12-летний мальчик не справился с управлением и попал в ДТП; в Новосибирске 15-летний питбайкер столкнулся с 13-летней девочкой на питбайке; в Марий Эл мужчина на питбайке сбил четырехлетнего ребёнка и скрылся с места происшествия.

"Самые частые виды дорожных аварий в Подмосковье - это столкновения и наезды на пешеходов. Причинами этих аварий чаще всего являются невнимательность участников дорожного движения, превышение скорости и несоблюдение дистанции. С начала года мы также видим рост следующих видов ДТП: съезды с дороги - в 2 раза, наезды на препятствие - на 40%, наезды на велосипедистов - на 70%, также выросло число ДТП с СИМ и питбайками", - рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Осталось ответить на второй ключевой вопрос "Что делать?" Полиция должна и обязана реагировать, но у нее попросту нет ни инструментов, ни состава, чтобы с такой проблемой быстро справиться. А медленно и поступательно - уже поздно, раньше надо было. Разговаривать с самими "питбайкерами" бесполезно. Вместе они смелые и дерзкие, но стоит одному из них столкнуться с последствиями своих действий - и тут же появляются слезы и звучат просьбы не рассказывать родителям. А когда говорить? Когда уже поздно вызывать скорую? Когда старушка уже упала на землю с переломом, а юнцы-сорванцы летят без оглядки дальше?

На первый взгляд, существует три пути решения проблемы. Первый, традиционный - запрет, который лишь усугубит ситуацию. Что запрещено - желанно вдвойне, да и с реализованной уже техникой непонятно что делать. Изымать? - По какому праву? Выкупать? - На какие бюджеты?

Второй вариант - взяться за взрослых, то есть за родителей. Первый делом объяснить, что питбайк не игрушка: ездить на нем можно только на специальных площадках, а "прогулка" чада по улицам городов и деревень обойдется родителям в 30 тысяч рублей штрафа, при этом ТС отправится на штрафстоянку и еще предстоит пообщаться с комиссией по делам несовершеннолетних. Далее - "китайский урок". Продемонстрировать последствия детских катаний на питбайках - поломанные ноги и судьбы. С учетом количества аварий, число которых ежегодно растет, материала на трехчасовой фильм, как те, что в Китае показывают нарушителям, наберется быстро. Уверены, найдется немало организаций и просто небезразличных граждан, что сверстают такое кино совершенно бесплатно на голливудском уровне.

Третий путь - по методике СИМ: регистрация каждой единицы мототехники, вплоть до бензопилы и газонокосилки, номера на кузов в установленном месте и привлечение комплексов фотовидеофиксации. Тем более, что соответствующий опыт уже имеется. К примеру, "Азимут 4" в пилотном режиме уже умеет идентифицировать и строить трек самокатов, фиксировать пересечение пешеходного перехода без спешивания, а также передвижение двух человек на одном транспортном средстве и езду по проезжей части при наличии велодорожки.

Практика уже показала, что нет более короткого и действенного пути к осознанности и пониманию водителей, чем штрафы: 30 тысяч рублей - раз, 30 тысяч рублей - два, а третьего уже просто не будет. Случится то, что и должно случится: "Вот будет тебе 16 лет, получишь права и будешь кататься. А пока - велосипед!" А как бывает с правами, уже сказано в начале: и возраст другой, и опыт, да и от магии "корочки" никуда не деться. Рабочий вариант, как считаете?