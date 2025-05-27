Где в России автомобили продаются быстрее всего

"Авто.ру Бизнес" сравнил средние сроки продаж автомобилей в регионах России. Так, этой весной новые бюджетные модели быстрее всего находили покупателей в Крыму, а подержанные - в Адыгее. В Крыму активно раскупают и новые автомобили среднего класса, причем в три раза быстрее, чем в столице. По скорости продаж премиальных машин закономерно лидируют столичные регионы.

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Сервис проанализировал данные классифайдов в эконом-, среднем и премиум-сегментах. Исследование показало, что самые "решительные" покупатели живут далеко не только в столичных регионах.

Эконом-сегмент*

В апреле 2025 года лидером по скорости продаж новых автомобилей эконом-класса стала Республика Крым. В среднем там объявление снимается через 22 дня после опубликования. Также в тройку лидеров вошли Белгородская область (35 дней) и Нижегородская область (36 дней).

Подержанные автомобили эконом-класса быстрее всего продаются в Адыгее - в среднем всего за 17 дней. Далее следуют Камчатский край - 22 дня и Псковская область - 36 дней.

Средний сегмент*

Крым лидирует и по скорости продаж новых автомобилей среднего класса, причем с большим отрывом. Средний срок экспозиции одного объявления составил всего 14 дней. На второй позиции - Москва и Московская область со средним сроком в 45 дней. На третьем месте - Саратовская область (48 дней).

Среди подержанных автомобилей среднего класса быстрее всего продажи шли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 35 дней. В список лидеров вошли также Чувашская Республика (41 день) и Челябинская область (42 дня).

Премиум-сегмент*

Абсолютным лидером по скорости продаж новых автомобилей премиум-класса ожидаемо стала Москва и Московская область. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области такие автомобили продаются в среднем за 45 дней. На третьем месте - Республика Татарстан - 46 дней.

Подержанные премиальные автомобили быстрее всего покупают жители Оренбургской области - в среднем за 35 дней с момента размещения объявления. Также быстрее жителей других регионов покупают премиальные авто с пробегом в Амурской (41 день) и в Самарской области (47 дней).

*Для аналитики использовалась следующая классификация по ценовым сегментам: новые автомобили эконом-класса - до 3 млн руб., среднего - от 3 до 7 млн руб., премиум - от 7 млн руб. и выше; автомобили с пробегом эконом-класса - до 1,5 млн руб., среднего - от 1,5 до 5 млн руб., премиум - от 5 млн руб.