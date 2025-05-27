Назван самый популярный в России китайский седан

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению и средним ценам на новые китайские седаны, а также интерес пользователей платформы к ним, и составили рейтинг самых популярных китайских «четырехдверок» в РФ в 2025 году.

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Новый китайский седан в России в этом году стоит, в среднем, 2 526 459 рублей. Россияне чаще всего интересуются брендами Geely (23,1% от всего интереса к таким авто), Chery (21,5%), Omoda (17,6%), Changan (14,6%) и Kaiyi (5,2%).

Среди моделей самой популярной стал Chery Arrizo 8 (21,5% от интереса). Далее следуют Omoda S5 (14,2%), Geely Preface (12,3%), Geely Emgrand (10,8%), Changan Alsvin (5,8%).

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92,3% объема предложения по китайским седанам пришлось на марки Geely (29,9%), Chery (23,6%), Omoda (20%) и Changan (18,8%). Из моделей по нему лидируют Chery Arrizo 8 (23,6%), Geely Emgrand (17,8%), Omoda S5 (16,1%), Geely Preface (12,2%), Changan Alsvin (7,2%).