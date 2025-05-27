Автоэксперт Бахарев назвал семь факторов, влияющих на ресурс моторного масла

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О том, какие факторы сильнее всего влияют на характеристики моторного масла и его преждевременное "старение", "Российской газете" рассказал технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев.

Названы семь факторов, влияющие на ресурс моторного масла
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"Моторное масло со временем теряет свои свойства. На это влияет множество факторов, и, если знать эти факторы, можно продлить стабильную работу двигателя и избежать дорогостоящего ремонта. Одни из ключевых "врагов" масла - высокие температуры. При неисправности системы охлаждения или перегреве двигателя масло окисляется быстрее, разрушаются загустители, падает вязкость и способность защищать детали двигателя. Особенно критично это для турбированных моторов, где термические нагрузки на моторное масло выше. Еще больше проблем создает загрязнение продуктами сгорания: частицы сажи, металлическая стружка, пыль и остатки несгоревшего топлива накапливаются в масле, что снижает его ресурс. При коротких поездках двигатель не успевает прогреться, из-за чего в масле конденсируется влага и накапливаются окислы, разрушающие присадки. Аналогичный эффект дает частая езда в режиме "старт-стоп" в пробках: постоянные перепады температуры, лишний холостой ход и резкие нагрузки ускоряют деградацию масляной основы. Низкокачественное топливо не сгорает полностью, оставляя в масле смолистые отложения и увеличивая содержание серы, которая провоцирует коррозию. В дизельных двигателях особенно опасна сажа, засоряющая масляные каналы и фильтры. Время и пробег - очевидные, но часто игнорируемые факторы. Даже если машина стоит в гараже, масло стареет из-за окисления и испарения легких фракций. Автопроизводители рекомендуют менять масло не позднее 6-12 месяцев, даже при малых пробегах. Агрессивная езда с высокими оборотами и резкими ускорениями повышает температуру масла, а буксировка прицепов или езда по бездорожью увеличивают нагрузку на двигатель, заставляя масло быстрее "стареть". Критически важный аспект - выбор моторного масла. Дешевые минеральные масла уступают синтетическим в устойчивости к окислению и перепадам температур. Несоответствие вязкости (например, слишком густое масло для современного двигателя) приводит к ускоренному износу, повышению температуры, окислению и расходу масла. Чтобы продлить ресурс масла в двигателе, соблюдайте рекомендуемые автопроизводителем интервалы замены, используйте качественное топливо и масло с подходящими спецификациями", - отмечает эксперт.