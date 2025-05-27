Названы семь факторов, влияющие на ресурс моторного масла

Автоэксперт Бахарев назвал семь факторов, влияющих на ресурс моторного масла
О том, какие факторы сильнее всего влияют на характеристики моторного масла и его преждевременное "старение", "Российской газете" рассказал технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев.
"Моторное масло со временем теряет свои свойства. На это влияет множество факторов, и, если знать эти факторы, можно продлить стабильную работу двигателя и избежать дорогостоящего ремонта. Одни из ключевых "врагов" масла - высокие температуры. При неисправности системы охлаждения или перегреве двигателя масло окисляется быстрее, разрушаются загустители, падает вязкость и способность защищать детали двигателя. Особенно критично это для турбированных моторов, где термические нагрузки на моторное масло выше. Еще больше проблем создает загрязнение продуктами сгорания: частицы сажи, металлическая стружка, пыль и остатки несгоревшего топлива накапливаются в масле, что снижает его ресурс. При коротких поездках двигатель не успевает прогреться, из-за чего в масле конденсируется влага и накапливаются окислы, разрушающие присадки. Аналогичный эффект дает частая езда в режиме "старт-стоп" в пробках: постоянные перепады температуры, лишний холостой ход и резкие нагрузки ускоряют деградацию масляной основы. Низкокачественное топливо не сгорает полностью, оставляя в масле смолистые отложения и увеличивая содержание серы, которая провоцирует коррозию. В дизельных двигателях особенно опасна сажа, засоряющая масляные каналы и фильтры. Время и пробег - очевидные, но часто игнорируемые факторы. Даже если машина стоит в гараже, масло стареет из-за окисления и испарения легких фракций. Автопроизводители рекомендуют менять масло не позднее 6-12 месяцев, даже при малых пробегах. Агрессивная езда с высокими оборотами и резкими ускорениями повышает температуру масла, а буксировка прицепов или езда по бездорожью увеличивают нагрузку на двигатель, заставляя масло быстрее "стареть". Критически важный аспект - выбор моторного масла. Дешевые минеральные масла уступают синтетическим в устойчивости к окислению и перепадам температур. Несоответствие вязкости (например, слишком густое масло для современного двигателя) приводит к ускоренному износу, повышению температуры, окислению и расходу масла. Чтобы продлить ресурс масла в двигателе, соблюдайте рекомендуемые автопроизводителем интервалы замены, используйте качественное топливо и масло с подходящими спецификациями", - отмечает эксперт.