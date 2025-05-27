Почему идея штрафов для водителей за лекарства порочна

Ранее стало известно, что в Госдуме намерены рассмотреть законопроект, который вводит административную ответственность для водителей за употребление медицинских препаратов. Однако в беседе с Quto.ru редактор журнала «За рулём» Кирилл Милешкин объяснил, что нововведение имеет ряд серьёзных минусов, из-за которых наказать смогут абсолютно любого.

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«Без глубокой и очень аккуратной проработки идея станет мощной коррупционной составляющей. С опьянением алкоголем или наркотиками всё понятно: оно запрещено однозначно. А в части лекарственных средств действительно важно подходить к каждому случаю индивидуально. Но российские автоинспекторы и суды на это не способны в принципе. Значит, всех станут грести под одну гребёнку: виновен», — считает эксперт.

Он также подчеркнул, что сам перечень запрещённых препаратов должен быть чётким, согласованным и доведённым до самих водителей. Возможно, его стоит включить как дополнение к правилам движения.