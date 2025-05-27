"Оку" в идеале выставили на продажу в Оренбурге

В городе Октябрьский, Оренбургской области, "Российской газете" удалось обнаружить в продаже отлично сохранившуюся "Оку", которая 21 год провела на гаражном хранении.

Автомобиль Lada-1111 "Ока", выставленный на продажу, выпущен в 2003 году. Пробег 22-летней микролитражки крайне мал в сопоставлении с возрастом - 13 тысяч км.

Вишнёвую "Оку" затюнинговали: затонировали стёкла и установили панели со стёганой обшивкой в цвет кузова, но владелец отмечает, что оригинальные дверные карты есть в наличии.

"Ока" оснащается бензиновым двигателем объёмом 0,7 литра мощностью 33 л.с., в паре с которым работает механическая КП.

Судя по году выпуска, автомобиль произведён в Набережных Челнах на заводе микролитражных автомобилей (ЗМА).

Цена за "капсулу времени" - 500 000 рублей.