Необычный видеорегистратор: тест Neoline SMARTWAY

Видеорегистратор с функциями мультимедийного центра, выполняющий роль центрального дисплея в автомобилях, где такой дисплей штатно не предусмотрен – это необычный новый формат, в котором тон задает новинка от Neoline – модель SMARTWAY.

© Колеса.ру

У многих современных автомобилей имеется универсальный центральный дисплей, отвечающий, помимо управления чисто автомобильными функциями, за мультимедиа и навигацию. А у некоторых присутствуют еще и штатные интегрированные видеорегистраторы.

Впрочем, у более чем существенного числа машин ни того, ни другого штатно нет. И на лобовое стекло их водители, как правило, крепят два наиболее необходимых в дороге гаджета – тот самый видеорегистратор (самостоятельный или в составе комбо-устройства) и смартфон – для навигации, звонков, мессенджеров, трансляции музыки на аудиосистему автомобиля и многого другого. К подобному тандему большинство из нас давно привыкло, но видеорегистратор Neoline SMARTWAY предлагает изменить концепцию, сделав ее проще, удобнее и современнее.

Neoline SMARTWAY заменяет и двухканальный видеорегистратор (4К – передняя камера и Full HD – задняя), и штатный мультимедийный центр. Он обладает поддержкой интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay, а также большим и информативным дисплеем с диагональю 6 дюймов, способным в беспроводной связке с вашим смартфоном (который уже не нужно держать на виду, на лобовом стекле) отображать несколько приложений и сервисов одновременно.

ХарактеристикиФронтальная камера: UHD 4M 3840×2160 (25 к/с), угол обзора 160°.Тыловая камера: FullHD 1920×1080 (25 к/с), угол обзора 120°.Дисплей: 6 дюймов, IPS, сенсорный с датчиком освещенности, разрешение 1560×720.Связь – Wi-Fi 2,4 ГГц & 5 ГГц, Bluetooth 5.0, поддержка Wireless Apple Carplay & Android Auto, Airplay.Передача звука: AUX и FM-трансмиттер.Поддержка карт памяти: MicroSD до 256Гб.Размеры: 165×78×39 мм (включая объектив), вес 205 г.

Конструкция и дизайн

У Neoline SMARTWAY – непривычный для видеорегистраторов формфактор. Если не учитывать выступающий сзади объектив, то это натуральный смартфон – с 6-дюймовым экраном с минимальной рамкой вокруг емкостного дисплея под закаленным стеклом. Толщина – опять же, как у смартфона.

Справа – смартфон Samsung, слева – видеорегистратор Neoline. Если погасить экран телефона, то легко перепутать.

У Neoline SMARTWAY подвижны не только шаровой шарнир в кронштейне, которым он крепится к стеклу или торпедо, но и сам объектив. Регулировочный узел объектива также выполнен по принципу шарового шарнира и способен наклоняться в любую сторону – в небольших пределах, но зато на 360 градусов.

Neoline SMARTWAY – крупный, но легкий гаджет. На его корпусе с одной стороны находится единственная кнопка включения, а с противоположной – гнездо для карты памяти, гнездо питания USB Type-C, разъем для тыловой камеры и разъем аудиовыхода 3,5 мм. За корректное завершение записи при выключении зажигания отвечает суперконденсатор, не боящийся перепадов температуры в салоне автомобиля.

Фишка SMARTWAY – магнитное кольцевое крепление. Магнитные крепления регистраторов и «комбиков» сами по себе давно не редкость, но они все плоскостные и вынужденно оснащаются особо сильными магнитами, чтобы устройство не отлетело при тряске на кочках. Поэтому порой при снятии гаджета со стекла даже отгибается шарнир кронштейна, сбивая настройки угла обзора камеры, – настолько сильный магнит. У Neoline SMARTWAY магнитный держатель – кольцевой, и благодаря такой конструкции регистратор очень легко снимается и ставится: одним движением, без усилия и раскачки шарнира. Избыточная сила магнита ему совершенно не нужна.

В комплекте идут две подошвы для магнитного кольца – стационарная на скотче 3M и мобильная на присоске. Стационарная удобна для личного авто, а на присоске – в рабочую машину или в каршеринг.

Кстати, стационарное крепление можно использовать как для стекла, так и для торпедо – в меню гаджета есть функция переворота изображения на дисплее на 180 градусов.

В комплект входят помимо самого прибора, как уже говорилось, два держателя, сменный скотч для стационарной версии, адаптер питания, задняя камера, шнур с разъемами jack 3,5 мм для подключения к магнитолам через AUX, самоклеящиеся крепежи для фиксации кабеля питания на стекле, а также монтажная лопатка для прокладки проводов питания и камеры под обшивкой потолка.

Задняя камера снимает в FullHD и не боится влаги и пыли благодаря защите высокого уровня IP67 (опасно разве что долго лупить в нее в упор из моечного пистолета). Крепить ее можно на саморезах или скотче 3M из комплекта.

Подключать камеру допустимо просто к основному блоку регистратора, а можно еще и дополнительно к лампе фонаря заднего хода, для чего выведен красный плюсовой провод – в этом случае при включении задней передачи КП камера отобразит парковочные линии. Кстати, в настройках камеры есть калибровка этих линий. Также в меню настроек изображение с тыловой камеры можно отзеркалить.

Адаптер питания Neoline SMARTWAY – максимально правильный. Штекер – не устаревший или уникальный и ни с чем не совместимый (как порой бывает), а наиболее актуальный на сегодня USB Type C. Выходной ток для питания регистратора – честные 3 ампера, плюс есть дополнительное гнездо USB на корпусе адаптера, которое выдает еще 1 ампер на внешние устройства – например, смартфон. Гнездо – с подсветкой.

Настройки и управление

В меню есть раздел настроек самого гаджета, разбитых на три раздела – «Общие», «Камера» и «Система», привычные для всех, кто когда-либо пользовался видеорегистраторами, а также в разделах Android Auto и Apple CarPlay имеются собственные настройки уже этих интерфейсов.

Разделение экрана на несколько приложений очень удобно за рулем. Навигация ведет по маршруту, плеер транслирует музыку, на его фоне всплывают новые сообщения в WhatsApp.

Можно вывести на дисплей видео с камеры в реальном времени, если вы привыкли видеть на регистраторе то, что он снимает, вывести окно телефона и адресную книгу, пользоваться голосовыми помощниками – в общем, широким спектром возможностей и настроек, которые позволяют Android Auto или Apple CarPlay.

Несмотря на отзывчивый к касаниям крупный емкостный дисплей (к слову, с очень высокой максимальной яркостью, важной в солнечный день, которую можно регулировать либо вручную, либо автоматически, по датчику света), настройками SMARTWAY можно управлять и через мобильное приложение Viidure Your DashCam. В первую очередь оно полезно для копирования видео на мобильное устройство. А отобразить рабочий стол своего смартфона Android или Apple как есть, без особенностей интерфейсов Android Auto или Apple CarPlay, можно с помощью приложения EveLink.

Отдельно следует сказать про аудиовыход. Вывести звук с Neoline SMARTWAY (музыку, телефонный разговор, подсказки навигации и т.п.) на штатную аудиосистему автомобиля можно проводным подключением (для чего в комплекте имеется кабель «jack-jack» 3,5 мм), а также с помощью встроенного в SMARTWAY FM-трансмиттера, который настраивается на любую пустую частоту в FM-диапазоне и через Bluetooth. Также, разумеется, есть встроенный динамик и внутри самого регистратора.

Видеосъемка

Передняя камера снимает в высоком разрешении 4К и с честным 160-градусным углом обзора. За счет этого изображение получается гораздо более детальным и четким, нежели у наиболее массовых Full HD-матриц. Объектив обладает достаточно широким динамическим диапазоном и высокой сопротивляемостью к засветке, высокой контрастностью, а внутренняя обработка видео склонна значительно увеличивать сочность цветов, что идет на пользу качеству съемки. Единственный небольшой недостаток – отсутствие антибликового фильтра, из-за которого на некоторых машинах на видео накладываются артефакты отражения торпедо в лобовом стекле.

Neoline SMARTWAY показал себя очень интересным гаджетом. Помимо крайне высокого качества видеосъемки прибор способен добавить мультимедийные функции в любой автомобиль, где нет штатного монитора, поддержки Android Auto и Apple CarPlay. Кто-то может спросить: да зачем все это, если сегодня в продаже полно недорогих крупнодисплейных магнитол с возможностью подключения к смартфону? Но не так все просто.

Традиционное расположение магнитолы в большинстве автомобилей не рассчитано на постоянное перемещение взгляда водителя с дороги на нее и обратно: регулярно смотреть на карту навигации или оперировать музыкальными треками, кося глазами чуть выше рукоятки КПП, весьма опасно. А Neoline SMARTWAY всегда находится на стекле или верхней кромке торпедо – глядя на его экран, водитель не рвет визуальную связь с дорожной обстановкой, и это очень важно!