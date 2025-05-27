Как ценник авто влияет на общение покупателей и продавцов

Когда речь заходит о покупке автомобиля, способ коммуникации покупателя с продавцом может рассказать о многом – вплоть до ценовых ожиданий и степени серьезности намерений. Последние данные от ведущей российской торговой платформы выявили любопытную закономерность: между стоимостью автомобиля и предпочтительным способом общения клиента существует прямая зависимость.

«Чем дороже машина, тем выше доля звонков относительно чатов: это связано с тем, что покупатели в премиум-сегменте предпочитают личную коммуникацию», – сообщила «» сообщила эксперт «Авито Авто» Елизавета Демидова.

По ее словам, в сегменте с ценой выше 5 млн рублей потенциальные покупатели звонят в 1,5 раза больше, чем общаются посредством переписки. В то время как в ценовом сегменте до 1,3 млн рублей доля звонков и обращений через чат практически на одном уровне.

Наибольший интерес покупателей пришелся на автомобили ценовой категории 2,5–3,5 млн рублей, составив 33,6 % от общего числа обращений к продавцам. В этом сегменте особой популярностью пользовались модели Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval F7 и Haval H3. Чуть менее востребованными оказались авто стоимостью 1,5–2,5 млн рублей с долей в 22,7 % обращений, где лидерами спроса стали Lada Vesta, Haval Jolion и Lada Vesta Cross. Замыкает тройку самых популярных ценовых ниш сегмент 3,5–5 млн рублей (22,4 % обращений), в котором покупатели чаще всего интересовались моделями Jetour T2 и GAC GS8.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в апреле 2025 года россияне купили почти 510 тысяч подержанных автомобилей – на 13,7 % больше, чем месяцем ранее.