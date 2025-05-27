В России продают новый ВАЗ-2114 2011 года

В продаже продолжают возникать автомобили, выпущенные более десяти лет назад, но сохранившиеся в первозданном состоянии. "Российская газета" обнаружила в Сочи ВАЗ-2114, который был выпущен 14 лет назад, но находится в таком состоянии, как будто только сошёл с конвейера.

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Владелец утверждает, что автомобиль абсолютно новый. Пробег - всего 4,5 тысяч километров. Ни кузов, ни салон, ни комплектующие моторного отсека, ни даже резина действительно не имеют каких бы то ни было следов эксплуатации. Главный атрибут вазовских машин - запах новых "Жигулей" - присутствует.

Из опций - установленная дилером сигнализация. Есть также передние ЭСП и магнитола. Ни подушек, ни ABS, ни даже гидроусилителя у "четырки" нет.

Под капотом всё стандартно: 84-сильный восьмиклапанный двигатель объёмом 1,6 литра, работающий в паре с 5-ступенчатой МКП.

Продавец просит за автомобиль 800 000 рублей, что сопоставимо с новой Lada Granta в базовой комплектации.