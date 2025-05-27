На аукцион выставлен редкий Holden Commodore

На аукцион, который проводит Collecting Cars, выставлен Holden VN Group A SS Commodore — это седан с пятилитровым двигателем V8, который в свое время был выпущен тиражом 302 экземпляра. За два дня до окончания приема ставок цена автомобиля 1990 года составляет 50 тысяч австралийских долларов, что эквивалентно 2,5 миллиона рублей. Для сравнения: новая Lada Vesta Sport в топовой комплектации стоит всего на несколько сотен тысяч рублей дешевле.

© Motor.ru

Holden VN Group A SS Commodore — одна из легендарных моделей в истории австралийского автопрома. Он был разработан в конце 1980-х годов как омологационный автомобиль для участия в автоспортивных сериях, таких как Australian Touring Car Championship (ATCC). Иными словами, для того, чтобы получить доступ к гонкам группы A, Holden необходимо было выпустить ограниченную партию гражданских версий гоночного автомобиля.

© Collecting Cars

На продажу выставлен один из 302 выпущенных омологационных Commodore, произведенный в 1990 году. В движение его приводит пятилитровый мотор V8, который развивает 292 лошадиные силы и 411 Нм крутящего момента. Пару ему составляет шестиступенчатая механическая коробка передач, привод задний. С места до 100 километров в час такой седан разгоняется за 6,5 секунды.

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Особенность этого автомобиля в том, что это первый Commodore, использующий электронную систему впрыска топлива Sequential EFI, и одна из немногих моделей с «механикой» ZF. Вскоре после того, как омологационные седаны Commodore появились в продаже, группа A была отменена в пользу новой категории — V8 Supercars (будущий Supercars Championship). Это сделало VN Group A SS одним из последних «настоящих» омологационных автомобилей в Австралии.

Пробег выставленного на аукцион суперседана составляет 167 тысяч километров. В описании упоминается легкий кузовной ремонт и то, что к автомобилю прилагается ткань для сидений и дверных карт.