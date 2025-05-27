Nissan 500SX — вымышленное купе с ретро-дизайном

Реинкарнация культовых автомобилей всегда вызывает интерес, особенно когда за дело берутся независимые дизайнеры, а не крупные корпорации, озабоченные рисками. Одним из таких проектов стал дизайн-проект Nissan 500SX, созданный Валентином Комковым в качестве дани японской автокультуре.

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Комков, 3D-дизайнер из Праги, вдохновлялся легендарным Nissan 180SX, который делил платформу с Nissan Silvia — купе с преданной фан-базой и репутацией идеального объекта для тюнинга. Дизайнер отмечает, что является поклонником «вневременного силуэта и потенциала для кастомизации» оригинального фастбэка, и его новый проект — попытка переосмыслить эту формулу с современным подходом.

Внешне 500SX сохраняет узнаваемые черты 180SX, такие как выдвижные фары и характерное заднее стекло, обрамляющее багажник. Однако кузов стал более скульптурным, с выраженными арками колес, придающими автомобилю современный и спортивный облик.

Задняя часть оснащена тонкой светодиодной полосой на всю ширину, спойлером в стиле «утиный хвост» и минималистичным бампером с четырьмя выхлопными трубами. Общий дизайн гармонирует с текущей эстетикой Nissan.

Под виртуальным кузовом скрывается неожиданность: вместо стандартного двигателя Nissan, Комков выбрал легендарный 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель 2JZ от Toyota Supra Mk4. Этот мотор известен своими широкими возможностями для тюнинга и культовым статусом, что делает его смелым, но уместным выбором для концепта, который пока существует только в цифровом виде.

Концепт также предполагает использование механической коробки передач и заднего привода. Интересной деталью является сенсор ADAS на передней части с надписью «Advanced Drift Lidar System» — возможно, это шутка, мечта или вызов для будущих инженеров.

Ранее, до ухудшения финансового положения Nissan, тогдашний директор по продуктам (ныне CEO) Иван Эспиноса намекал на возможность создания более компактного и доступного спортивного автомобиля, который бы занял нишу ниже Z и GT-R.

Предполагалось, что такая модель будет ориентирована на молодежную аудиторию и, вероятно, получит элементы электрификации.

Однако концепт 500SX, с его мощным двигателем и премиальными дизайнерскими решениями, скорее напоминает цифровой гран-турер, чем легкий спортивный автомобиль начального уровня, конкурирующий с Toyota GR86 или Mazda MX-5.

Трудно представить, что такой автомобиль мог бы сосуществовать с Nissan Z, не затмевая его. Но именно в этом и заключается прелесть подобных фантазийных проектов — они не ограничены бюджетами или корпоративными рамками.