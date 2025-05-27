О каком автомобиле мечтают российские дачники

Федеральные социологические опросы показывают: примерно треть россиян проводят летние отпуска и выходные на дачах. В начале дачного сезона автомобильный маркетплейс Fresh провел собственное исследование. 3878 клиентам в 12 городах России был задан вопрос: "Какое свойство автомобиля, используемого для поездок на дачу, стоит признать главным?"

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На первое место вышли грузопассажирские параметры - "размер салона", "объем и конфигурация багажника", "возможность установить багажник на крышу", "трансформация салона - можно ли сложить, подвинуть или убрать сиденья", "способность взять много тяжелого груза без просадки пружин". Такие ответы набрали в сумме 27%. Респонденты отметили, что именно поездки на дачу - тот редкий случай, когда "места в машине категорически не хватает, порой приходится размещать груз в ногах пассажиров".

Другие характерные комментарии: "в городе большинство товаров, включая объемные, можно заказать на дом, на даче доставки нет или она стоит неоправданно дорого"; "полноценное место на заднем сиденье занимает переноска с котом, а крупная собака - весь задний ряд или багажник"; "до сих пор вывожу с дачи мусор в город, до баков, потому что на местности нет площадок для сбора отходов или они вечно забиты".

Часть опрошенных с сожалением отметила, что среди новых машин почти не осталось моделей с кузовом универсал, "лучшего варианта для дачников".

На втором месте по значимости для дачников - внедорожные способности автомобиля. Под ними понимается как полный привод, постоянный или подключаемый, без разницы, так и большой дорожный просвет. В сумме эти два параметра набрали 22%. Большинство респондентов отметили, что в целом добраться до их дачи можно и на "пузотерке", то есть городской машине, рассчитанной на хорошие асфальтовые дороги, но "зимой по снегу или после сильных дождей у нас можно застрять".

Часть автовладельцев сообщила, что именно поездки на дачу привели их к мысли обязательности защиты картера, поскольку "на последнем километре легко поймать булыжник".

На третьем месте по важности для любителей "шести соток", "фазенд" и "усадеб" - топливная экономичность автомобиля. Ее считают ключевым свойством "дачамобиля" 12% опрошенных. По этому пункту клиенты маркетплейс Fresh дали больше всего уточнений. Во-первых, отметили они, что "имеет значение, 92-й бензин ест автомобиль или 95-й, и уж тем более 100-й, расход в литрах важен с учетом класса топлива". Во-вторых, посетовали, что "с нынешними ценами на дизель на АЗС надо трижды подумать, оправдывает ли себя переплата за машину с экономичным, но дорогим и сложным мотором". В-третьих, респонденты подтвердили, что в курсе, насколько мало расходуют современные турбированные двигатели в сочетании с роботизированной коробкой передач, но предпочтут скорее атмосферный мотор с классическим автоматом: "есть опасение, что вся экономия современных конструкций, особенно китайских, может быть перечеркнута преждевременным ремонтом - гарантия не вечна".

Четвертым желанным свойством дачного автомобиля была названа как раз автоматическая трансмиссия - в любом ее виде: классический автомат, он самый востребованный, робот, у него меньше поклонников или вариатор - по остаточному принципу.

Главный аргумент против ручной коробки такой: "за городом, по трассе, ничего, но в пробках, когда все едут на дачу или возвращаются с нее, с механикой тяжко". Пункт "главное, чтобы не самому переключать" набрал 9%. Это не значит, что он не важен: просто многие машины и так имеют автоматическую трансмиссию, и о такой функции комфорта их владельцы не думают. Как городские жители забывают о преимуществах центральной канализации или центрального отопления.

Пятое главное свойство сформулировать не получается, поскольку идут примерно схожие по доле ответы. Самое популярное "прочее" это: "хороший свет фар, у нас дороги темные", "немаркая практичная отделка салона, чтобы была прочной и легко чистилась", "шины высокого профиля, толстые такие, которые не боялись ям на асфальте", "фаркоп или возможность его установки", "надежность, чтобы от замены до замены масла машина внимания не требовала". Те, у кого в автомобиле нет полноценной климатической установки, или она неисправна, отметили необходимость иметь "кондиционер, а лучше климат-контроль".