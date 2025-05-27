Кузбассовец поплатился за мат на автомобиле

В Прокопьевске автомобилисту пришлось убрать рамку с нецензурной надписью с номеров и заплатить штраф.

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Некоторое время назад прокопьевские автоинспекторы заметили автомобиль Toyota Harrier. Стражи порядка обратили внимание на номера транспортного средства, а точнее – на рамку, на которой была нецензурная надпись.

Водителя попросили остановиться – им оказался 35-летний местный житель. Мужчина объяснил, что повесил такую рамку без злого умысла – просто ради шутки.

Полиции эта шутка не понравилась: в отношении прокопчанина составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Мужчине назначен штраф в размере 500 рублей.

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Как отмечает ГУ МВД по Кузбассу, бранную рамку хулиган снял.