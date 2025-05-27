Объявлен старт продаж нового полноприводного грузовика "Садко 9"

Компания «Современные транспортные технологии» дала старт продаж полноприводного среднетоннажного грузовика грузовика Садко 9 полной массой 9 тонн. Из-за усиленного заднего моста (толщина балки увеличена с 8,5 до 10 мм), новой задней пневматической подвески и колес размерности 315/80 R22,5 грузоподъемность по сравнению с Садко Next выросла на 2 тонны: до 5165 кг у версии с колесной базой 3770 мм и до 4910 кг – у версии с базой 4515 мм.

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Длиннобазная модификация выпускается в версиях с однорядной кабиной на 3 места или с двухрядной – на 7 мест. Под капотом у всех модификаций – дизель ЯМЗ-534 на 169 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой МКП и 2-ступенчатой раздаткой с понижающим рядом. Полный привод – по схеме part-time, с принудительным подключением переднего моста. Управление раздаткой – электронное, переключателем на панели приборов.

Садко 9, базовая комплектация:

подрессоренное сиденье водителя с подогревом,

предпусковой подогреватель,

электроподогрев зеркал,

электропривод стеклоподъемников,

теплопоглощающие стекла,

круиз-контроль,

моторный тормоз.

Садко 9, опции:

кондиционер,

мультимедийное устройство с управлением на руле.

Задняя пневмоподвеска со стабилизатором поперечной устойчивости умеет держать неизменный уровень пола независимо от загрузки. Наличие выносного пульта управления пневматикой и функции запоминания двух положений позволяют быстро адаптировать автомобиль под различные типы погрузочных терминалов – высота погрузки варьируется от 1150 до 1450 мм. Шарниры подвески не требуют обслуживания.

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В компании говорят, что Садко 9 подойдет для решения широкого спектра задач в самых разных областях — от коммунального хозяйства до нефтегазового сектора. Модель подготовлена для работы в суровых климатических и дорожных условиях, не подпадает под систему «Платон» и совместима со всеми существующими надстройками от шасси Садко Next» и Газон Next.

Общая гарантия на автомобиль составляет 2 года или 100 тысяч км, гарантия от сквозной коррозии – 8 лет. Судя по официальному сайту, сейчас у дилеров есть бортовые грузовики с однорядной кабиной по цене от 6 380 000 рублей.