Московских водителей предупредили о погодной аномалии

В среду и четверг, 28 и 29 мая, в Москве ожидается экстремальная жара — машины лучше не оставлять на солнце. Об аномальной погоде предупредил водителей столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

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В ведомстве уточнили, что воздух в эти дни может прогреться до плюс 30 градусов Цельсия.

«Просим придерживаться основных правил безопасности в жаркую погоду: пить больше воды, надевать одежду из натуральных тканей светлого цвета и головные уборы», — посоветовали в Дептрансе.

Специалисты также призвали не оставлять детей и животных в машине и не парковаться под открытым солнцем.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о канонаде гроз в начале июня. Некоторое похолодание будет ощущаться уже в эту пятницу, 30 мая, — по прогнозам синоптика, воздух остынет до плюс 24 градусов, а в субботу — до 20 градусов тепла.