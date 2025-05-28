"Москвич-412" в идеальном состоянии продают в России

У многих эта модель "Москвича" вызывает самые тёплые воспоминания, так как прямиком отправляет во времена детства и юности. Теперь отыскать "живой" экземпляр крайне затруднительно, а те, которые хорошо сохранились, стоят дорого. Один из таких "Российская газета" обнаружила в продаже в Красноярске.

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Москвич-412 жёлтого цвета с красным салоном из плотнейшего кожзама предлагается в музейном состоянии с пробегом 4,5 тысячи км. Продавец заверяет, что всё в стоке: сохранились заводская магнитола, запаска и даже фирменный брелок "ИЖ".

Автомобиль был выпущен на Ижевском автозаводе в 1981 году, он оснащается 75-сильным "атмосферником" и 4-ступенчатой МКП. Компоновка у седана классическая - заднеприводная.

Стоит Москвич-412 дорого - почти 2 млн рублей.