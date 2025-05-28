В Нидерландах построили современный Mercedes-Benz 300 SL

Он основан на Mercedes-AMG GT и стилизован под классический Mercedes-Benz 300 SL. Тираж составит 15 экземпляров. Цена — от 1,8 миллиона долларов. Часть этой суммы, по всей видимости, является платой за возможность приобщиться к богатому наследию просуществовавшей с 1906 по 1955 год оригинальной Saoutchik.

© Motor.ru

Нидерландская фирма Saoutchik заявила о себе как о кузовном ателье и на выставке Top Marques в Монако показала родстер Torpedo S. Ранее машина фигурировала под именем 300 GTC, и мы предполагали, что основой для неё станет нынешний Mercedes-AMG SL. Как оказалось, под изящным углепластиковым кузовом действительно скрывается «Мерседес», только не SL, а GT первого поколения (C190/R190). Его выдает салон с характерной россыпью кнопок на центральной консоли и небольшим дисплеем.

© Saoutchik

Имя Torpedo S отсылает к популярному в начале XX века открытому типу кузова. В дизайне есть элементы характерного для Saoutchik барочного стиля, но в целом машина видится современной интерпретацией Mercedes-Benz 300 SL. За облик родстера отвечала дизайн-студия Ugur Sahin Design (Угур Сахин указан и как основатель Saoutchik BV), ну а техническим партнером выступила Pogea Racing, известная по тюнингу «Фиатов», «Альфа Ромео» и «Феррари».

© Saoutchik

На создание каждого экземпляра Torpedo S будет уходить около восьми месяцев. Общий тираж составит 15 автомобилей, а цена, по предварительным оценкам, приблизится к 1,8 миллиона долларов. Под капотом родстера пропишется твин-турбо V8 мощностью 625 лошадиных сил. Разгон до ста будет занимать 3,2 секунды (как у GT Black Series), максималка — 325 километров в час. Что из этого правда, неизвестно.