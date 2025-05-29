Эксперт напомнил о лекарствах, после которых не стоит садиться за руль

Прием некоторых препаратов, в том числе корвалола и валокордина, перед тем как сесть за руль, грозит лишением водительских прав сроком от 1,5 года до 2 лет и штрафом на сумму 45 тысяч рублей. Об этом предупредил автомобильный юрист и правозащитник Лев Воропаев.

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По словам специалиста, если запрещенные к употреблению препараты обнаружат в ходе медицинского освидетельствования, автомобилист будет признан виновным в нарушении. При этом эксперт отметил, что закон предусматривает исключения, в том числе под запрет не попадают препараты для эпилептиков.

— Большинство лекарств охватываются этим постановлением (№ 681 — прим. «ВМ»), — передает слова Воропаева RT.

Государственная дума также поддержала в первом чтении проект закона о введении штрафа для водителей за управление автомобилем под воздействием некоторых лекарственных средств.

Вместе с тем с 2025 года в России также запрещается использовать летом сезонные шипованные автомобильные шины. Нарушителям этого правила грозит штраф на сумму 500 рублей.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым

Госавтоинспекция также ужесточит контроль за техническим состоянием автомобилей старше десяти лет. Дело в том, что старые автомобили чаще становятся участниками аварий из-за проблем с тормозной системой, рулевым управлением, световыми приборами и подвеской.