В России вырос спрос на модели Lixiang после официального объявления цен

Сразу после официального объявления цен на автомобили Li Auto и заявлений о блокировке поставок "серых" кроссоверов интерес к ним резко возрос, сообщает портал Quto.ru со ссылкой на анализ посещаемости онлайн-каталога.

В середине мая 2025 года компания Sinomach Auto объявила о начале легальных поставок машин в нашу страну. Тогда же были рассекречены прайс-листы на авто китайского производителя - от 5 690 000 рублей за младшую модель L6 Pro.

Однако позже редакция портала провела сравнение официальных цен на кроссоверы Li с альтернативными предложениями и выяснила, что машины, привезенные путем параллельного импорта, дешевле примерно на 1 млн рублей.

При этом продавец, занимающийся импортом автомобилей, заявил, что "серые" поставки машин продолжаются, несмотря на заявления официального дистрибьютора.

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