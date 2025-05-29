Во сколько обходится обслуживание китайских массовых авто и легко ли найти запчасти

Руководитель отдела продаж розничной сети компании Vedro.pro Александра Басманова рассказала, насколько отличается стоимость обслуживания китайских автомобилей от японских, корейских и европейских аналогов. Она отмечает, что здесь наблюдается интересный факт: запчасти для планового обслуживания стоят недорого и практически все есть в наличии, благодаря достаточному количеству заводов производителей на территории стран Азии.

А вот что касается обслуживания автомобилей в рамках даже небольшого ремонта, такого как замены стекла, элементов подвески, замены фонарей и т. п., стоимость соответствует, а иногда превышает стоимость запчастей для японских или европейских автомобилей равного класса, отмечает специалист.

Александра Басманова, руководитель отдела продаж розничной сети компании Vedro.pro:

– Начиная с конца 2024 года, значительному росту стоимости запчастей на китайские автомобили способствует резкое увеличение спроса на запчасти на территории РФ. Также усложняет доставку запчастей отсутствие дилерского обслуживания. Хотя между Россией и Китаем не существует преград в виде санкции, но проблемы с логистикой и с затруднением проведения платежей, на данный момент, достаточно усложняют способы поставки, что также способствует удорожанию.

Если сравнить стоимость обслуживания китайских авто с европейскими или корейскими в абсолютных цифрах, то она примерно равна. Но есть важный нюанс, качество китайских запчастей оставляет желать лучшего, и срок эксплуатации между техническими обслуживаниями сокращается, что также способствует удорожанию стоимости по сравнению с производителями других стран на горизонте нескольких лет.

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