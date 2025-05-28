В России вырос спрос на новые машины Mazda

За год, начиная с прошлого мая, зафиксирован рост предложений и спроса на новые автомобили японского бренда Mazda. Отмечается, что от года к году число активных объявлений выросло практически вдвое.

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Наибольшее число предложений приходится на популярный кроссовер Mazda CX-5. Эта же модель занимает второе место в рейтинге новых японских машин по числу активных объявлений. Средняя цена автомобиля — 4,5 миллиона рублей.

На втором месте по популярности находится седан Mazda 6. И это при том, что модель не обновлялась последние семь лет. Средняя стоимость среднеразмерного седана составляет 4,1 миллиона рублей.

Ещё одна Mazda — CX-50 — по числу активных объявлений замыкает первую десятку среди всех новых японских автомобилей. В Россию модель попадает из Китая. Этот кроссовер можно приобрести в среднем за 4, 97 миллиона рублей только в переднеприводной версии.