Автоэксперт назвал эффект от нового закона о локализации такси

Реформа будет внедряться поэтапно: на Дальнем Востоке — с весны 2028 года, в Калининградской области и Сибири — с 2030 года. Автомобили, допущенные к перевозкам до вступления закона в силу, ограничениям не подлежат.

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Эксперт портала Kolesa.ru Евгений Балабас отметил Общественной Службе Новостей, что обновление машин каждые несколько лет — стандартная практика в такси. Он считает, что новые требования затронут только тех, кто начнёт работать после 2026 года или будет менять старые автомобили, что исключает резкие перемены в отрасли.

Допустимыми к работе окажутся модели АвтоВАЗа и отдельные китайские марки, собираемые в РФ. По мнению специалиста, отечественные машины уже широко используются в регионах, и переход на них не станет проблемой. Он также подчеркнул, что производимые в России автомобили достаточно надёжны и не уступают по ресурсу зарубежным аналогам.

Балабас указал, что благодаря возможным субсидиям и лизинговым программам расходы таксопарков не вырастут, а цены на поездки останутся прежними. Также, по его словам, бизнес-класс не играет существенной роли в региональном такси, и его сокращение не окажет значимого влияния на рынок.

При этом таксопарки уже готовятся к росту спроса на локализованные иномарки к марту 2026 года. Также эксперты не исключают, что половина таксистов могут уйти в «тень».