Названы самые частые ошибки при парковке

В департаменте транспорта проанализировали нарушения правил парковки в Москве и назвали пятерку самых распространенных ошибок водителей, которые заканчиваются штрафом, эвакуацией, а иногда и авариями. Среди основных причин нарушений как банальная невнимательность, так и незнание дорожных правил и нюансов.

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Невнимательность в дептрансе вообще поставили на первое место. Парковку под запрещающим знаком на тротуаре, трамвайных путях, велодорожке, газоне или пешеходном переходе автомобилисты чаще всего объясняют тем, что не заметили возникновения каких-то проблем. Иногда такая рассеянность приводит, например, к задержкам в движении трамваев, когда водители бросают машину слишком близко к путям. В таких случаях, кстати, с водителей взыскивают деньги за простой и срыв графика движения - иногда шестизначные суммы. Поэтому главное правило после парковки - не бежать по делам, а потратить минуту и убедиться, что вы не стоите на месте для инвалидов и не перекрыли выезд со двора. Вторая по распространенности причина нарушений - "на минуточку". Однако и за это время следует не только штраф, но и придется искать потом машину на штрафстоянке - эвакуация тоже занимает считаные минуты. Третья причина нарушений - руководство разметкой, а не знаками. "Знаки всегда в приоритете по отношению к разметке, - напоминают в дептрансе. - Поэтому, если возникли сомнения, руководствуйтесь действием дорожных знаков".

Многие водители считают, что если они не всю машину поставили на газон, то и не беда. Но с точки зрения правил - это нарушение

Конечно, обычно знаки и разметка требуют одного и того же, однако бывают и исключения. Например, если на улице запланированы работы по перекладке асфальта и коммуникаций, то могут поставить знак, запрещающий парковку. При этом парковочная разметка никуда не денется. Так что внимательность и здесь не повредит. А еще, например, на платных парковках все чаще встречаются места только для резидентов - местных жителей. Посторонним парковаться нельзя даже платно. При этом разметка парковку разрешает, а про резидентов сказано лишь на табличке под знаком. Так что в идеале после остановки нужно отойти назад и посмотреть, в зоне действия какого знака вы припарковались.

Следом по распространенности идет заезд в зону зеленых насаждений одним колесом. Многие водители считают, что если они не всю машину поставили на газоне, то и не беда. Но с точки зрения правил - это нарушение. И штраф тут начинается от 5 тысяч рублей для физлиц и доходит до 300 тысяч для юрлиц.

Ну а замыкает пятерку незнание того, когда заканчивается действие запрещающего парковку знака. По правилам знак действует до ближайшего перекрестка или до отменяющего знака. Водители при этом нередко принимают за перекресток выезд с прилегающей территории - двора или магазина. Но от штрафа такая ошибка не спасает.

Кстати

С 1 июня нарушать в Москве правила парковки станет дороже - подорожает эвакуация машин. Например, за перемещение на штрафстоянку легковушки с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил придется отдать 11 400 рублей вместо сегодняшних 10 900. За каждые дополнительные сутки хранения придется доплатить еще 2200 рублей. Если заплатить до возврата машины со штрафстоянки, то применится скидка - 25 процентов.