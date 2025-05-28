В Китае идет торговля новыми автомобилями «с пробегом»

Министерство торговли страны инициировало встречу с представителями автопроизводителей, включая BYD и Dongfeng Motor, а также Китайской ассоциации автопроизводителей, Китайской ассоциации автомобильных дилеров и некоторых торговых площадок подержанных автомобилей с целью обсуждения активного роста продаж «подержанных автомобилей», на которых ещё никто никогда не ездил.

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Предложение о встрече последовало после заявления председателя совета директоров Great Wall Motor Вэя Цзяньцзюня о том, что в результате многолетней ценовой войны в отрасли на китайском рынке возникло явление под названием «подержанные автомобили с нулевым пробегом».

Речь о машинах, которые были официально зарегистрированы и получили номерные знаки. После этого они попадают на вторичный рынок, хотя по всем параметрам являются новыми. Предполагается, что при покупке такого автомобиля предоставляется существенная скидка, которая и привлекает покупателей. По словам Вэя, на онлайн-площадках подержанных автомобилей не менее четырёх тысяч продавцов предлагали такие машины.

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Продажи на внутреннем рынке уже не бьют рекорды, а имеют тенденцию к снижению, и китайские автопроизводители ищут новые способы увеличить объёмы реализации. В том числе с помощью лже-подержанных автомобилей.