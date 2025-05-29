Через альтернативные каналы поставок в РФ вернулся Honda Civic

Через альтернативные каналы поставок в Россию вернулся Honda Civic - модель, которую любители японского автопрома помнят и любят со времён её официальных продаж, завершившихся у нас десять лет назад. Седан доступен по цене от 2,1 млн рублей, что на сотни тысяч дешевле, чем актуальная стоимость "Москвича 6" (от 2,477 млн рублей), и сопоставимо с ценами некоторых комплектаций Lada Vesta.

© Российская Газета

Как выяснили "Автоновости дня", в Новосибирске Civic в базовой версии с двухлитровым атмосферным мотором (150 л.с.) и вариатором готовы доставить всего за 2,06 млн рублей.

Также есть и варианты с турбомотором: за 2,3 млн рублей компания из Владивостока предлагает комплектацию Zhiqu Plus с современными опциями - от цифровой приборки и мультимедиа с сенсорным экраном до климат-контроля, бесключевого доступа и электронного ручника с AutoHold.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Цены варьируются в зависимости от региона и типа кузова: в Красноярске хэтчбек с правым рулем можно купить за 2,35 млн рублей, а вот в Благовещенске седан "влетит" уже в 2,6 млн рублей. Но даже такие расценки делают Civic привлекательной альтернативой некоторым отечественным моделям.