Названы лучшие китайские кроссоверы до 3 млн рублей

Автоэксперт Петров назвал лучшие китайские кроссоверы до 3 млн рублей
Директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров рассказал "Российской газете", что в бюджете до 3 млн рублей лучшими китайскими кроссоверами можно назвать Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval M6.
"Haval Jolion - это компактный кроссовер. Модель оснащается бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра мощностью от 143 до 150 л.с. с максимальным крутящим моментом 210 Нм. Доступны как передний, так и полный привод с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Кроссовер выделяется современным дизайном с крупной решеткой радиатора и футуристичной оптикой, а в салоне предусмотрены двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка, подогрев руля и множество электронных ассистентов. Модель доступна в нескольких комплектациях, включая топовую Tech Plus с панорамной крышей и ассистентами вождения. Chery Tiggo 7 Pro Max - среднеразмерный кроссовер с 1,6-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 275 Нм, что обеспечивает хорошую динамику (разгон до 100 км/ч за 9,8 секунды). Трансмиссия - 7-ступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями, поддерживающая спортивный и комфортный режимы. Салон просторный, рассчитан на пять пассажиров с большим багажником (475-1500 л). Оснащение включает премиальную аудиосистему Sony, многоцветную подсветку интерьера, цифровую приборную панель и сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Климат-контроль сенсорный, двухзонный. Материалы отделки качественные, эргономика продумана до мелочей. Haval M6 - это доступный и практичный кроссовер, предлагающий отличное сочетание цены, комфорта и технических характеристик. Машина пользуется спросом среди семей с детьми. Автомобиль оснащён бензиновым турбированным двигателем объёмом 1,5 литра, мощностью 143 л.с. В зависимости от комплектаций доступны 6-ступенчатая механическая коробка передач или 7-ступенчатая роботизированная", - отметил специалист.