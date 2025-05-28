Названы лучшие китайские кроссоверы до 3 млн рублей

Директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров рассказал "Российской газете", что в бюджете до 3 млн рублей лучшими китайскими кроссоверами можно назвать Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval M6.

© Российская Газета