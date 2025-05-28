В Томске начались испытания биодизеля на российских двигателях

Томские ученые-энергетики приступили к испытаниям опытных образцов альтернативного жидкого топлива.

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На базе установки "КРОН-КС-276" был создан первый в России парк оборудования, позволяющий проводить трехступенчатые исследования топлива для легкового и для грузового транспорта.

"В нашем случае он будет использоваться для испытания опытных образцов альтернативного жидкого топлива, произведенных в лаборатории тепломассопереноса ТПУ и получаемых от других исследовательских центров", - пояснил младший научный сотрудник лаборатории тепломассопереноса Томского политеха Александр Ашихмин.

Инновационное оборудование позволяет отслеживать работу двигателя в разных режимах. По словам экспертов, это позволит испытать работу двигателя на альтернативном жидком топливе в условиях работы дизель-генераторов и транспорта.

Среди преимуществ нового комплекса - малая энергоемкость, автоматизированный процесс работы и простота обслуживания. Он является последней ступенью испытаний жидких альтернативных топлив в реальных условиях эксплуатации.