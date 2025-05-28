В РФ продают ВАЗ-2101 в заводском состоянии за 1 млн рублей

"Капсулу времени" выставили на продажу в Москве. Как удалось выяснить "Российской газете", бежевая "копейка" выпущена в 1985 году и практически не эксплуатировалась - пробег составляет всего 7200 км.

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Продавец сообщил, что автомобиль провёл всю жизнь в сухом гараже и находится в полностью аутентичном состоянии, все швы обработаны заводским маслом.

Сорокалетняя "копейка" оснащена двигателем объёмом 1,2 литра мощностью 64 л.с. и 4-ступенчатой МКП. Привод, как и у всех "Жигулей", - задний.

Цена раритетной "копейки" - 1 млн рублей, что, учитывая состояние автомобиля, недорого.