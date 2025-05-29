Эксперт заявил о неизбежной гибели отрасли такси

За последние несколько лет в России были приняты несколько законов, которые регулируют отрасль пассажирских перевозок, а также обязывают перевозчиков переходить на отечественные автомобили. Депутаты таким образом хотят навести в отрасли порядок и поддержать автопром, однако, по мнению создателя Telegram-канала «Омбудсмен такси» Антона Максимова, нововведения буквально уничтожат сервис.

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А частности, ранее стало известно, что многие таксопарки, особенно в штате которых есть много самозанятых водителей, переходят на формат работы «аренда автомобиля с водителем». При этом уточняется, что одним из триггеров послужил принятый закон о переходе на отечественные машины.

«Да, переход на такой формат неизбежен, но локализация тут не причем. Обязательная локализация в течение нескольких лет уничтожит такси, оставив лишь перевозки по заказу и такую аренду», — уверен Максимов.

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Тем временем в РФ таксопарки активно начали закупать иномарки. В случае подписания резонансного закона о локализации автомобилей такси на российском рынке ожидается всплеск спроса на новые машины. Дело в том, что парки планируют обновить свой автопарк и закупить иномарки до того, как их вынудят перейти на отечественный транспорт.