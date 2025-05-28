Как защититься от мошенников на дорогах

В 2025 году мошенники продолжают использовать прежние схемы обмана на дорогах, не придумывая ничего принципиально нового, ведь водители все еще попадаются на известные уловки.

Тульская служба новостей предупредила о самых распространенных способах мошенничества и поделилась способами защиты от дорожных аферистов.

Ложные аварии

Одна из популярных схем – инсценировка аварий. Мошенники специально создают ДТП, подрезая или резко тормозя перед другими машинами. Затем они требуют компенсацию за мнимый ущерб. В 2025 году такие случаи стали сложнее: мошенники привлекают подставных свидетелей и поддельные медицинские документы.

Для защиты от подобных случаев установите видеорегистратор в автомобиле и не соглашайтесь на устные договоренности, всегда вызывайте полицию.

Мошенничество с топливом

С ростом цен на бензин мошенники придумали новые схемы обмана на заправках. Они подделывают чеки или используют фальшивые карты лояльности.

Всегда проверяйте чеки и внимательно следите за списанием средств, заправляйтесь только на проверенных АЗС.

Помощь на дороге

Мошенники часто останавливают водителей, якобы предлагая помощь при поломке или нехватке топлива. Иногда они даже подбрасывают «неисправный» автомобиль, чтобы создать видимость нужды в помощи. После этого могут потребовать деньги или даже угнать машину.

Эксперты советуют не останавливаться на трассе, если вы не уверены в безопасности. Если нужна помощь, звоните в службу спасения или вызывайте эвакуатор.

Фальшивые инспекторы

С увеличением числа автомобилей на дорогах мошенники стали выдавать себя за дорожных инспекторов. Они останавливают машины под предлогом проверки документов или технического состояния, а затем требуют взятки или угрожают штрафами.

Помните, что следует всегда проверять удостоверения личности и служебные автомобили инспекторов. При сомнениях звоните в местные органы для подтверждения.

Использование технологий

С развитием технологий мошенники применяют дроны и мобильные приложения для отслеживания машин и сбора информации о водителях. Это помогает им эффективнее планировать свои действия.

Чтобы обезопасить себя, не делитесь личными данными с незнакомцами и всегда используйте приложения для защиты от слежки и шифрования данных.

Чтобы избежать неприятностей на дороге, нужно быть внимательным, напоминают эксперты. Установка видеорегистратора, проверка документов и использование проверенных сервисов помогут защитить себя и свои средства.

Добавим, что на автомобильном рынке России вновь появились мошенники, которые продают автомобили, собранные из разных фрагментов, завезенных в страну под видом запчастей. В результате пострадавшие покупатели остаются и без автомобиля, и без денег. Как работает эта схема, читайте в материале «ФедералПресс».