Названы десять надежных моделей автомобилей Toyota

Хетчбэк Toyota Matrix оказался самым надежным среди автомобилей японской марки. Об этом сообщает портал HotCars, эксперты которого проанализировали информацию о надежности, техобслуживании, отзывных кампаниях и отзывы владельцев, используя данные различных аналитических компаний, в том числе J.D. Power и RepairPal. Его надежность эксперты J.D. Power оценили в 83 балла из 100 возможных.

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На второй строчке находится гибрид Toyota Prius 2018 года выпуска с 85 баллами. Третью строчку занимает хетчбэк Toyota Yaris 2012 года выпуска с 87 баллами.

Далее следуют Toyota Prius V 2017 года (87 баллов), Toyota 4Runner 2017 года (88 баллов), Toyota RAV4 2018 года (88 баллов), Toyota Prius 2015 года (88 балов), Toyota Avalon 2021 года (92 балла), Toyota Camry 2014 года (92 балла) и Toyota Corolla 2019 года (92 балла).

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы четыре основных проблемы эксплуатации китайских автомобилей.