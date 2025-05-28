Как изменится стоимость бензина этим летом

Стоимость бензина продолжает расти. Если тенденция сохранится, то к концу лета в Москве и области цена за литр АИ-95 может достичь 65–66 рублей, заявила специалист по топливному рынку Анастасия Бунина.

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За последний месяц цена на АИ-95 выросла на 50 копеек и сейчас составляет 63,5 рубля, а АИ-92 подорожал на 20 копеек. Если тенденция сохранится, то к концу лета средняя цена по Москве может составить 64,5 рубля за литр АИ-95.

«Учитывая, что это средняя стоимость за литр бензина, можно прогнозировать, что на разных АЗС автомобилисты увидят ценник 65 и 66 рублей за литр в столичном регионе», – заявила Бунина.

Эксперт также подчеркнула, что в южных регионах России, где начался сезон отпусков, спрос на бензин будет особенно высоким. Например, в Краснодарском крае цена за АИ-95 уже сейчас начинается от 65 рублей, а за литр АИ-92 просят 58 рублей, передает РИАМО.

По словам Буниной, такие цены возможны, если не произойдет ничего экстраординарного, например, атак на нефтеперерабатывающие заводы.

Добавим, что на заправках Хабаровска также произошло значительное подорожание бензина. Литр Аи-92 теперь стоит 60,08 рубля, Аи-95 – 62,53 рубля. Дизельное топливо прибавило в цене 21 копейку, достигнув 75,31 рубля за литр. В Челябинской области бензин тоже прибавил в цене: АИ-92 +0,4%, АИ-95 +0,5%, АИ-98 +0,3%.