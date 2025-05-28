Полпред президента раскритиковал российский вездеход

Вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратил внимание на высокую стоимость тактического вездехода, который выпускается на единственном в регионе производстве багги. Он привёл в пример сборку этой техники на фронте.

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Трутнев заявил, что предприятию необходима локализация производства и самостоятельный выпуск комплектующих: «Нам придётся что-то делать с багги, которые выпускаются здесь в Хабаровске, потому что он не может стоить так дорого». Он отметил, что вездеход оснащён японским двигателем, что «не сильно хорошо для продукции, имеющей оборонное назначение». Кроме того, «это безумно дорого».

«Поэтому нам придётся переделывать конструкцию или отказываться от этого вида поддержки. По каждому из того, что мы делаем, будем постоянно вести анализ и качества, и стоимости для того, чтобы максимально эффективно делать», — сказал чиновник.

На данный момент стоимость каждого выпущенного в регионе багги составляет 3,8 миллиона рублей.

«Нас она категорически не устраивает. Мы планируем предложить тому, кто их производит, совершить крупную узловую замену тех дорогостоящих агрегатов, это и двигатели, и трансмиссии, которые, во-первых, не импортозамещены, во-вторых, очень дорого стоят», — заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

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Юрий Трутнев поделился опытом ремонтных бригад, которые производят багги на новых российских территориях. Они самостоятельно изготавливают практически все детали, что очень удешевляет их производство. "У нас в России мало что можно найти конвейерное, а на фронте выпускают конвейерное», — уточнил вице-премьер. По его словам, на вопрос о цене такого багги командир ремонтной бригады растерялся и ответил, что нужно «купить колеса, вроде и всё, остальное сами варим, делаем».

Хабаровское производство багги в 2023 году выпустило около 25 единиц техники, на следующий год было запланировано изготовление около 50 вездеходов. На 2025 год в планах — 200 тактических вездеходов.