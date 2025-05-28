Названы пять предметов, которые нельзя оставлять в салоне авто в жару

Автоэксперт Владимир Бахарев в разговоре с «Абзацем» рассказал, какие предметы нельзя хранить в салоне машины и к каким последствиям может привести забывчивость.

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«Наибольшую опасность в жаркую погоду представляют воспламеняющиеся предметы. Зажигалки, оставленные на приборной панели, очень часто взрываются. Также нужно обязательно забирать с собой любые батареи, пауэрбанки и гаджеты, которые перегреваются, начинается химическая реакция, что приводит к серьезным неприятностям. Кроме того, лекарства в жару могут изменить свой состав и действие», – сказал эксперт.

До этого директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова заявила, что в теплое время мыть автомобиль нужно особенно аккуратно, поскольку можно повредить кузов.

По ее словам, нельзя распылять химию на горячий кузов, потому что так могут остаться выжженные следы. Кроме того, во время мойки следует использовать два ведра: с шампунем и чистой водой, а также — губку, при этом промывать кузов нужно сверху вниз.

Специалист рекомендовал промывать машину от пыли перед прикосновением, использовать во время мойки мягкие средства и следить за pH.

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