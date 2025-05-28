Как не заснуть за рулем в дальней поездке

Несмотря на то что хочется избежать пробки, настоятельно рекомендую не ехать в ночь. Раннее утро является оптимальным вариантом. Перед поездкой лучше поесть нежирную пищу. Переизбыток жира, как и углеводов, может стать причиной сонливости, — отметил эксперт.

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Также он сообщил, что очень важно не мучиться в дороге и отдыхать каждые полтора-два часа. Солдатов рассказал, что можно остановиться на заправке, сделать маленькую зарядку.

Кроме того, по словам специалиста, в дальние поездки лучше отправляться с пассажиром. Особенно хорошо, если у него имеются права, чтобы можно было сменить основного водителя, продолжил Солдатов.

«И не увлекайтесь кофеином в дороге. Рано или поздно буст энергии закончится — и организм потянет в сон», — подвел итог автоэксперт в беседе с RT.

Ранее автоэксперт поделился мнением о новом законе о локализации такси.