В России по параимпорту продают Renault Duster

После небольшого перерыва в России вновь можно приобрести хорошо знакомый кроссовер Renault Duster, собиравшийся в РФ до 2022 года. Новые автомобили с прежним дизайном кузова предлагаются в нескольких городах нашей страны по цене от 2 490 000 рублей, сообщает портал "Автоновости дня".

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Именно столько просит дилер из Санкт-Петербурга за кроссовер в комплектации Drive. Данный образец оснащен 1,6-литровым мотором, который выдаёт 117 лошадиных сил. Коробка передач - механическая. Из дополнительных опций установлены кондиционер, бортовой компьютер, электрорегулировка зеркал и аудиосистема с небольшим монохромным дисплеем, Bluetooth и Hands Free с управлением на руле.

В Вельске Архангельской области Duster в базовой комплектации Life с тем же двигателем продают уже за 2 550 000 рублей. В Новосибирске можно заказать импортную версию с 114-сильным мотором объемом 1,6 и вариатором за 2 637 500 рублей. Два таких автомобиля уже есть в наличии в Хабаровске.

Кроме того, в том же городе за 2 750 000 рублей реализуется кроссовер с 1,5-литровым дизельным двигателем мощностью 109 л.с. и механической коробкой передач. Машина с бензиновым турбомотором объемом 1,3 литра на 150 л.с. и той же МКП оценена на 200 тысяч рублей дороже - 2 950 000 рублей.

Официальные продажи Renault Duster второго поколения стартовали в РФ в 2021 году. На тот момент автомобиль был доступен в пяти вариантах комплектации и с несколькими двигателями на выбор.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ возобновили официальные продажи европейских фургонов Mercedes Spinter.