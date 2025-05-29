Toyota разработает свою операционную систему

Весной 2026 года она внедрит ОС собственной разработки в RAV4 нового поколения. С помощью системы, которая получит имя Arene, Toyota надеется нагнать Tesla и китайских конкурентов, которые в сфере цифровых технологий ушли далеко вперед. То, что Arene дебютирует сразу на одном из самых популярных в мире кроссоверов, говорит об уверенности Toyota в своих силах, так как неудача может обернуться массовыми отзывами.

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Arene будет управлять мультимедийной системой и электронными ассистентами RAV4 — например, функцией удержания в полосе движения. То есть пока операционку подключат только к двум областям, в которых может применяться ПО. В более масштабную архитектуру, которая объединит также кузовную электронику (например, дверные замки) и управляющую электронику силовой установки, Arene обещают превратить позднее.

Разработкой ОС занимается Woven — дочерняя компания Toyota, которая также отвечает за технологии для беспилотников. В Toyota заявляют, что работа над Arene идет в соответствии с графиком, но функционал, который она получит на старте, не такой богатый, как планировалось изначально.

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По словам главного технического директора Woven Джона Абсмейера, разработчики внимательно следят за тем, что происходит в Китае. Сейчас японцы заметно отстают в сфере автомобильного ПО: Toyota в прошлом году оказалась в хвосте индекса автопроизводителей Gartner, который оценивает потенциал монетизации программных услуг. Американская Tesla, а также китайские Nio и Xpeng ее значительно опережают.

Новый Toyota RAV4 дебютировал неделю назад. Кроссовер получит новый дизайн, но сохранил платформу TNGA-K, остов кузова и 2,5-литровый двигатель. Самая мощная установка — подзаряжаемый гибрид, развивающий 324 силы. Ожидается, что у дилеров новинка появится до начала 2026 года.