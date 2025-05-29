Как изменится дорожное движение летом

Наконец-то лето: впереди три месяца тепла, рыбалки, дачи, речки, загара и хорошего настроения. У кого каникулы, у кого отпуск, а у кого просто так, но лето у нас любят. Оно скоротечно, но желанно и ожидаемо с детства. Однако именно в тёплые месяцы, с длинным световым днём и короткой ночью, с чистым ветровым стеклом и далеко светящими, чистыми фарами, дорожное движение становится особенно опасным. Лето - одно из самых аварийных времён года в России, с мая начинается стабильный рост числа ДТП. На дорогах резко увеличивается трафик, а быстрее него только скорости у автолюбителей. Увеличивается и количество участников дорожного движения. В деревни и малые городки приезжают школьники и студенты, появляются велосипедисты и самокатчики, мотоциклисты. Одним словом, поводов для аварий - не занимать.

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Опытный водитель знает, что в июне-июле и особенно в августе надо смотреть в оба: даже скоростная магистраль, просматриваемая на многие километры вперёд, не повод расслабляться. Во-первых, на дорогах становится много диких животных, которые имеют свойство выскакивать прямо под колёса. Мало того, они, братья наши меньшие, пугаясь звука автомобиля и света фар, становятся совсем непредсказуемыми. Грустная история о подмосковном лосёнке, который попал под машину и, увы, не выжил, сколько ни старались ветеринары, отнюдь не редкость. Объехать животное - чистая удача, нет здесь никакой проверенной методики: повезёт - не повезёт, 50 на 50. А если ещё и скорость будет высокая, то вообще без шансов.

Во-вторых, аварийную ситуацию на дороге может создать разомлевший на солнце или просто потерявший всякую осторожность пешеход. Его поведение столь же непрогнозируемо, а вот итог может быть куда страшнее. Это всегда крайне тяжёлые последствия для обоих участников аварии - как в материальном, так и в ментальном смысле. Дети, приехавшие из города, просто недооценивают опасности деревенской, казалось бы, почти непроездной дороги. "Да тут и не ездят толком - две машины в день", - поддакивают довольные внуками бабушки и дедушки. Иногда и этого, знаете ли, хватает. Мячик улетел, котёнок убежал, просто заигрались: количество венков на обочинах с годами не уменьшается. Но в большинстве случаев вина всё же лежит именно на водителе. Почему? Потому что нарушал, с высокой долей вероятности, превышал скорость. Именно скорость - основная причина всех дорожно-транспортных происшествий на отечественных дорогах и самое распространённое нарушение.

Высокая скорость, даже с включёнными фарами, практически не оставляет ни водителю, ни пешеходу времени на принятие единственно верного решения. Пожилые люди и глаза-то поднять не успевают, а дети есть дети - они на машину могут и внимания не обратить. Сколько чудовищных происшествий происходит, когда ребёнок просто выскакивает из машины, остановившейся на парковке! Эмоции через край и недостаток опыта просто не позволяют ему оглядеться и убедиться в безопасности, перед тем как выпрыгнуть. Что уж говорить о машинах, несущихся с выключенным светом. Об их приближении пешеход и вовсе может не догадываться, особенно если он ещё юн или уже стар. Иногда складывается ощущение, что знак "Осторожно, дети!" следует дополнить знаком "Осторожно, бабушки!" и летом размещать на каждой свободной конструкции: нас, водителей, уже приучили, что такое обозначение близких к школам и детским садам улиц говорит о чрезвычайно высоких шансах появления пешеходов на участках проезжей части. На этот знак водитель реагирует однозначно - факт.

"Соблюдение ПДД - не формальность, а спасённые жизни всех участников дорожного движения, особенно детей. Родители-водители обязаны проявлять максимальную ответственность: заранее планировать маршрут, использовать детские кресла и быть предельно внимательными за рулём. В последнее время особую тревогу вызывает ситуация с питбайками. Подростки всё чаще выезжают на них на дороги, что категорически запрещено. Но, к сожалению, не все родители осознают границу между спортивным увлечением и опасным развлечением. Мотоспорт должен оставаться на специально оборудованных площадках, а не на проезжей части. Госавтоинспекция Подмосковья регулярно проводит профилактические мероприятия, но ДТП с участием несовершеннолетних питбайкеров продолжают случаться. И тут именно родители должны осознать свою ответственность за ребёнка. Каждый новый случай - это не просто цифра, а чья-то судьба", - подчеркнула начальник управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова.

К сожалению, родители, будучи за рулём, нередко сами решают, как им соблюдать ПДД: сегодня лень пристёгиваться - и так душно; опаздываю - можно превысить скорость; если телефонный звонок - отвечу, это же важно. Не самый лучший пример для детей. Закон строг, но его исполнение часто остаётся на усмотрение автомобилиста, ведь инспектор ГАИ не всегда рядом. Однако теперь соблюдение ПДД контролируют камеры фотовидеофиксации. Всего пара штрафов, даже оплаченных со скидкой, быстро приводят мысли водителя в порядок: ремень пристёгнут, телефон отложен, скорость - по знакам. Чем спокойнее едешь, тем меньше платишь.

"В Московской области уже более 8 лет применяется одна из самых передовых систем фотовидеофиксации в России, и её технические возможности продолжают развиваться. С мая этого года 30 комплексов фотовидеофиксации "Азимут 4" начали распознавать водителей, использующих мобильный телефон за рулём, выявлено более 105 нарушений. Это один из самых опасных видов нарушений ПДД: водитель не только отвлекается от дороги, теряя концентрацию, но и физически не может полностью управлять автомобилем. Это часто приводит к авариям и ставит под угрозу жизни всех участников движения", - добавила Евгения Каретникова.

Лето только начинается, впереди немало приятных эмоций и открытий, ярких впечатлений и долгожданных встреч. Хотелось бы, чтобы эти дни ничто и никто не омрачил. Чтобы этой непростой задачи достичь, начать следует с самого себя. Кстати, как и в дорожном движении, важен личный вклад: соблюдающие правила водитель и пешеход, велосипедист или владелец СИМ - каждый может сделать дорогу безопаснее и приятнее. Причём для всех, даже для самых юных участников движения. Ничто так не мотивирует, как личный пример.