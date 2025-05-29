Какие культовые модели Volkswagen могут купить россияне

28 мая 1937 года была основана компания Volkswagen, которая сегодня является одним из крупнейших автопроизводителей в мире. С момента выпуска «Жука» до настоящего времени марка остается символом надежности, практичности и смелых дизайнерских решений. В день рождения бренда эксперты Авито Авто и редакция Quto подготовили подборку трех редких экземпляров Volkswagen, доступных на платформе.

© Quto.ru

Volkswagen Type 2

Открывает подборку уникальный электро-минивэн ц за 6 000 000 рублей. Автомобиль 1979 года прошел масштабную реставрацию, был полностью переделан под электрокар и сейчас готов к ежедневным поездкам, автомобиль стоит на учете и имеет все необходимые документы.

Volkswagen запустил Type 2 в серийное производство в 1969 году. Идея создания авто принадлежит голландскому дилеру Бену Пону, который понял, что Европа нуждается в легком коммерческом транспорте.

Модель выпускалась в нескольких вариантах: фургон, микроавтобус и грузовик, — это сделало ее популярной у представителей малого бизнеса того времени, а позже модель стала востребованной и среди любителей автопутешествий.

© Volkswagen

Volkswagen Kaefer

Следующая машина — Volkswagen Kaefer за 2 700 000 рублей. Автомобиль, который больше известен как «Жук» — одна из самых массовых и узнаваемых моделей в истории автомобилестроения.

Машина непрерывно выпускалась с 1946 по 2003 год, за почти 60-летнюю историю производства на рынке появилось 21 529 464 «Жука». Это делает Kaefer самым массовым автомобилем в истории, производившимся без существенных изменений базовой конструкции.

Данный кабриолет 1973 года укомплектован атмосферным оппозитным 1,3-литровым мотором мощностью 40 л.с. с воздушным охлаждением. Двигатель расположен сзади и сочетается с механической коробкой передач. Пробег — 20 000 км. Машина идеально подойдет тем, кто хочет выделяться даже в плотном городском потоке.

© Volkswagen

© Volkswagen

Volkswagen Golf Mk3 Cabriolet

Закрывает подборку «Европейский автомобиль года» 1992 — Volkswagen Golf Mk3 Cabriolet. Это первый Golf, представленный в кузове кабриолет.

Экземпляр 1994 года выпуска за достаточно скромные 900 000 рублей был собран нынешним владельцем как проект для редких поездок. Под капотом машины — бензиновый 4-цилиндровый двигатель объемом 1,8 л, который выдает 90 л.с., работающий в связке с механической трансмиссией.

Владелец вложил в автомобиль немало сил, времени и денег: установлена новая крыша, руль Momo, кастомная оптика с bi-led-линзами, винтовая подвеска, новые диски, выхлопная система и многое другое. Авто заново покрашено и отполировано.