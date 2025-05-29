Продажи нового кроссовера "Москвич 8" начнутся не раньше середины лета

Кроссовер "Москвич 8" стартует на российском рынке не раньше июля, об этом "Российской газете" рассказали источники в дилерском сообществе.

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При этом в самой компании не смогли ответить "РГ", когда именно машины появятся в шоу-румах.

До этого проходила информация, что продажи модели начнутся 26 мая, но этого не произошло. Более того, не было даже официально объявлено о серийном выпуске кроссоверов, хотя на конвейере столичного завода "Москвич 8" сфотографировали 14 мая.

Самая большая модель возрожденного завода оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 174 л.с., который работает в связке с 7-ступенчатым "роботом".

По предварительной информации, новинку предложат от 2 990 000 рублей. Известно, что у автомобиля будет три комплектации: "Бизнес", "Техно" и "Премиум".

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Ожидается, что кроссовер получит адаптацию к российским условиям, так как в списке опций значатся подогревы передних и задних сидений, а также лобового стекла и форсунок стеклоомывателей.

Ранее "РГ" сообщала, что "Москвич" переписал прайс-листы на две свои модели.