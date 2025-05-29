В Россию начали завозить новые Kia Sportage по цене от 2 650 000 рублей

В России вновь стали доступны кроссоверы Kia Sportage, ввезённые по параллельному импорту. Минимальная цена на новый автомобиль составляет 2,65 млн рублей — за эти деньги компания из Владивостока предлагает модель с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Вариант с 1,6-литровым турбомотором на 180 л.с. и роботизированной трансмиссией обойдётся на 250 тысяч дороже. За 3 млн рублей в Москве и Краснодаре можно заказать переднеприводную версию с 2,0-литровым мотором мощностью 236 л.с.

Автомобили из наличия стоят значительно дороже: в Санкт-Петербурге полный привод с тем же 150-сильным мотором оценивается в 3,2 млн рублей, а в Екатеринбурге переднеприводный вариант с аналогичным двигателем — в 3,398 млн рублей.

Всего на рынке представлено более 300 новых Kia Sportage в различных комплектациях, доступных для заказа в разных регионах страны.

Напомним, что китайский пикап Tunland G9 скоро в России: идет подготовка к старту продаж. Укажем, что министерство транспорта вносит изменения в порядок пропуска автомобилей с проблесковыми маячками.