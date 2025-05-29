Средний возраст легковых автомобилей в России достиг 12-16 лет

Средний возраст легковых автомобилей в России достиг пятилетнего максимума и составил 12-16 лет. О старении отечественного автопарка сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

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По состоянию на начало 2025 года средний возраст зарегистрированных в стране машин составил 11,6 года. Достигнутый результат оказался значительно выше, отметили аналитики агентства Gruzdev-Analyze. Однако в случае с активным автопарком (теми авто, которые сейчас эксплуатируются) показатель может быть еще больше и составлять порядка 16 лет.

Если раньше средний возраст машин в РФ увеличивался постепенно, то в последнее время динамика значительно ускорилась, уточнили эксперты. В результате отечественные автосервисы сейчас сталкиваются с ростом обращений клиентов по поводу проведения более сложных ремонтных работ. Наибольшие суммы тратятся на обслуживание машин возрастом от десяти до 14 лет — в среднем 12,9 тысячи рублей.

Тенденцию старения российского автопарка эксперты связывают с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики они отнесли в том числе массовый уход с рынка западных производителей и регулярное повышение утильсбора, которое привело к значительному росту цен на новые авто. В сложившихся условиях все большее число россиян предпочитает отложить покупку транспортного средства (ТС) до лучших времен, резюмировал глава специализированной площадки по реализации авто Migtorg Александр Коротков.

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Согласно данным агентства «Автостат», самыми возрастными в России в начале текущего года являлись отечественные автомобили. Средний срок эксплуатации подобного рода машин к тому времени составлял 18,7 года. На фоне ограниченного ассортимента доступных на внутреннем рынке авто и заметного роста цен на них подавляющее большинство автовладельцев в РФ (78 процентов) признались, что не хотят менять свои ТС на новые.