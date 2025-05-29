"Слепая" диагностика: автосервисы нашли новый способ обмана водителей

Недобросовестные автосервисы, которые стремятся выжать из клиента максимум, порой проявляют поразительную невнимательность при диагностике неисправностей. Причина такого поведения проста - некоторые проблемы выгоднее игнорировать, чтобы клиент вернулся с более серьёзной и дорогостоящей поломкой. По мнению портала "Автовзгляд", эта схема набирает обороты и становится основой бизнеса по ремонту автомобилей, при которой повторные визиты клиентов приносят значительную часть дохода.

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По словам собеседника издания, одна из самых частых проблем, на которую на СТО намеренно закрывают глаза, - это начальная стадия износа шаровых опор. Механики, видя небольшой люфт, предпочитают не говорить об этом клиенту. Когда она окончательно выйдет из строя через 5-10 тысяч километров, владельцу придётся менять не только её, но и смежные детали подвески, а возможно даже ремонтировать повреждённый колёсный диск. Подобная тактика увеличивает средний чек в 2-3 раза.

Тормозная система - это настоящая находка для недобросовестных специалистов. Нередко мастера не замечают, что направляющие суппортов начинают подклинивать, а тормозные цилиндры - изнашиваться. В итоге через несколько месяцев клиент возвращается с полностью заржавевшими суппортами, повреждёнными колодками и дисками. Стоимость ремонта в такой ситуации возрастает многократно, хотя проблему можно было бы решить простой чисткой и смазкой на ранней стадии.

Подобное безразличие встречается и в проверке электронных систем машины. Мастера очень часто обделяют своим вниманием окисления разъёмов, неисправности контактов и утечки тока. Когда через шесть месяцев владелец вернётся с полностью разряженной батареей или перегоревшими блоками управления, сервис с радостью предложит провести дорогостоящую диагностику и заменить детали.

Особенно прибыльными для СТО являются проблемы с системой охлаждения. Незначительные утечки антифриза, начинающийся износ водяного насоса или первые признаки засорения радиатора редко вызывают беспокойство у механиков.

Однако, когда двигатель перегревается из-за отказавшего водяного насоса или забитой системы, сервис получает возможность предложить капитальный ремонт агрегата - один из самых дорогих видов работ.

Трансмиссия - ещё одна сфера, где "забывчивость" механиков приносит им дополнительный доход. Начальные стадии износа ШРУСов, небольшой люфт в подшипниках или первые признаки износа синхронизаторов коробки передач часто остаются без внимания.

Суть такого подхода заключается в том, что сервисы зарабатывают не на предотвращении проблем, а на их устранении. Чем серьёзнее неисправность, тем выше рентабельность работ.

Как сэкономить на ТО

Эксперты рекомендуют всем автолюбителям быть крайне внимательными при посещении любой автомастерской: требовать детальные отчёты о диагностике, фотографии повреждённых элементов и, по возможности, консультироваться с независимыми специалистами.

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