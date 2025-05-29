В Китае состоялась церемония по случаю первой отправки Nordcross в РФ

В Китае состоялась церемония по случаю первой отправки автомобилей бренда Nordcross в Россию. Под ним будут выпускаться аналоги моделей Lynk & Co и Lotus, сообщил сайт "Китайские автомобили".

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Об одной из моделей Nordcross с индексом 001 "РГ" писала ранее: в её базе лежит кроссовер Lynk & Co 09 с силовой установкой типа мягкий гибрид, в которой двухлитровому ДВС помогает при старте 48-вольтный стартер-генератор, коробка - 8-ступенчатый гидроавтомат.

Два других автомобиля - электрокары на базе Lotus. Под маркой Nordcross в РФ будут продавать Lotus Eletre - кроссовер длиной 5103 мм и колёсной базой 3019 мм. Он комплектуется силовой установкой, развивающей от 612 до 918 л.с., а запас хода составляет от 560 до 700 км.

Третьим в составе Nordcross оказался Lotus Emeya. Большой седан длиной 5139 мм и базой 3069 мм. Силовые установки аналогичны Lotus Eletra, но запас хода другой: от 480 до 650 км.

Первая партия автомобилей Nordcross 001 отправлена в Россию. В продажу кроссовер должен поступить незамедлительно, так как ОТТС уже получено. Не исключено, что дистрибьютор марки в РФ - компания "Слава Моторс Рус" - объявит о старте уже в июне.