Почему использование кондиционера в автомобиле лучше открытых окон

С приходом летнего зноя многие водители вновь оказываются перед дилеммой: включить кондиционер или открыть окна. На первый взгляд, второй вариант кажется более привлекательным: салон проветривается, а двигатель не тратит лишнюю энергию. Однако у этого решения есть свои нюансы, о которых рассказал эксперт "За рулём" Михаил Колодочкин.

© Российская Газета

Так, при движении на высоких скоростях потоки воздуха, проникающие в салон, нарушают аэродинамические характеристики автомобиля. Это приводит к увеличению сопротивления воздуха, что, в свою очередь, повышает расход топлива. Согласно исследованиям, потребление бензина может увеличиться на 3-10%, что сопоставимо с работой обычного кондиционера.

В условиях городского движения или при низкой скорости ситуация не становится лучше. Горячий воздух от автомобилей, движущихся впереди и позади, только усугубляет духоту в машине. Это не улучшает комфорт, несмотря на иллюзию естественной вентиляции.

Кроме того, через открытые окна в автомобиль проникают пыль, отработанные газы, частицы резины и вещества, способные вызвать аллергическую реакцию. Вместе с тем они становятся удобным способом для злоумышленников, чтобы похитить ценные вещи из салона или угнать автомобиль. А в случае ДТП это увеличивает вероятность получения травм.

Как сэкономить на ТО

Эксперт предупредил, что шум от встречного потока воздуха снижает внимание водителя, а турбулентность на высокой скорости ухудшает управляемость автомобиля. Также велик риск "поселить" в машине различных насекомых, избавляться от которых в дальнейшем придется дорогостоящей химчисткой.

Ранее "РГ" рассказывала о факторах, влияющих на ресурс моторного масла.