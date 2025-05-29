В Иркутске продают раритетный ГАЗ-21 «Волга» за 2,5 млн рублей

Продавец утверждает, что авто в отличном состоянии и полностью отреставрировано. Кузов покрашен в оригинальный цвет, салон перетянут качественной кожей, а двигатель и другие агрегаты прошли полную переборку с использованием оригинальных запчастей.

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Стоит отметить, что цена за этот раритетный автомобиль сопоставима со стоимостью новой иномарки среднего класса. За эти деньги можно приобрести новый кроссовер или седан бизнес-класса. Цена на раритетные авто формируется не только исходя из их технического состояния, но и из исторической ценности и редкости.

Напомним, что владельцы Lixiang в РФ усомнились в возможности дистанционной блокировки. В Россию начали завозить новые Kia Sportage.