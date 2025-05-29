Что самое сложное для начинающего водителя

Сделать поездки за рулем собственной машины частью своей жизни - мечта для многих. Но выбрать, а потом и обслуживать автомобиль - это не такая уж простая задача для начинающих автолюбителей. Аналитики "Авито Товаров" и "Авито Авто" опросили российских автолюбителей и выяснили основные критерии, по которым респонденты выбирали первую машину, а также с какими трудностями столкнулись. Опрос показал, что семь из десяти россиян в качестве первой машины покупают авто с пробегом. С выбором чаще всего помогают родственники (33%), а в числе основных сложностей оказались страх за рулем, выбор запчастей и поиск хорошего автосервиса.

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Какой он - первый автомобиль

Первым авто для большинства россиян (74%) стала машина с пробегом. Из них 57% приобрели ее у частного продавца, а 7% совершили покупку через дилера. Также 10% машина досталась от родителей или других родственников - в основном так сложилось у респондентов 18-24 лет (19%). Новым из автосалона свой первый автомобиль взяли 26% - в основном так отвечали респонденты старше 65 лет (36%).

Большинству (41%) с покупкой первого авто удалось уложиться в 300 тыс. рублей. От 300 тыс. до 700 тыс. рублей потратили 25%, в 1 млн уложились 13%. От 1 до 2 млн потратили 11%, больше этих сумм - 7%. Среди тех, кто указал точную стоимость, средняя сумма составила 780 тыс. рублей.

Именно доступность по цене для большинства (60%) была основным критерием при выборе первого автомобиля. Чуть больше половины респондентов (52%) также считали важным техническое состояние машины, 41% - надежность и простоту в обслуживании модели. Треть (32%) обращали внимание на внешний вид и дизайн авто, а для четверти (24%) был важен бренд автомобиля.

Выбрать первый автомобиль чаще помогают родственники

С выбором первого авто большинству помогали родственники (33%). Четверть (24%) прислушались к совету второй половинки, 22% - к совету друзей. При этом также 22% самостоятельно изучили все нюансы и сами сделали такой важный выбор. Примечательно, что женщины чаще обращались за помощью к второй половинке (39% против 9% мужчин), а мужчины в основном выбирали автомобиль сами (32% против 11% женщин).

С какими трудностями сталкиваются начинающие автолюбители

На первом месте в списке основных сложностей на старте владения автомобилем оказался страх водить и неуверенность за рулем - с этим сталкивались 35% водителей. Еще 17% поначалу было сложно найти надежный автосервис, 14% - оформить все документы и страховку, а 12% признались, что было трудно найти запчасти, когда случилась первая поломка авто.

В вопросе о главных трудностях при покупке запчастей для первого авто большинство отметило именно необходимость определить какие запчасти брать (42%) и найти продавцов, которым можно доверять (28%). Еще у 18% были сложности с поиском запчастей с гарантией и возможностью возврата.