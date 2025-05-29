К чему ведет экономия на обслуживании автомобиля

Почти каждый автолюбитель рассчитывает сохранить лишнюю копеечку при обслуживании машины, поэтому долго и кропотливо выбирает сервисы с низкими расценками на ремонт и автомагазины с запчастями по приемлемой стоимости. Но иногда подобная экономия может вылиться в серьезные проблемы с плохо прогнозируемыми последствиями.

О том, чем грозит сокращение расходов на ремонт и к чему приводят "фиктивные" запчасти, рассказал в беседе с "Газетой.Ru" руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

Например, использование дешёвых тормозных колодок может стать причиной более быстрого износа, а вместе с тем увеличит расходы на их замену. Более того, если они подведут в момент экстренного торможения, это может привести к серьезному ДТП, подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что использование поддельного моторного масла может вдвое сократить срок службы двигателя и ускорить капитальный ремонт, стоимость которого иной раз может превышать сумму в 300 тысяч рублей.

Не менее серьёзную опасность представляют собой подделки свечей зажигания и ремней ГРМ, так как эффект от установки не заставит долго ждать.

Так, разрушение свечей потребует замены деталей цилиндропоршневой группы, а обрыв ремня ГРМ может повлечь за собой полную замену ДВС.

Дешёвый ремонт может показаться привлекательным на первый взгляд, но в долгосрочной перспективе он ведет лишь к финансовым потерям. Регулярные технические осмотры и профессиональное обслуживание повышают рыночную стоимость автомобиля. Если не уделять должного внимания ремонту, то шансы выгодно продать машину снижаются, напомнил специалист.

Ранее "РГ" писала о том, чем грозит покупка запчастей на маркетплейсах.