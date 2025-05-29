Во сколько обходится обслуживание китайских авто по сравнению с конкурентами

Руководитель отдела продаж в розничной сети компании Vedro.pro Александра Басманова в беседе с "За рулем" поделилась информацией о различиях в стоимости обслуживания автомобилей из Китая по сравнению с японскими, корейскими и европейскими аналогами.

Она обратила внимание на то, что в этом сегменте есть любопытная тенденция: цены на запчасти для планового обслуживания невысокие, а ассортимент весьма широкий благодаря большому количеству заводов-производителей в странах Азии.

Однако, что касается ремонта автомобилей, даже если речь идёт о незначительных работах, таких как замена стекла, элементов подвески, оптики и т. д., то стоимость замены соответствует, а иногда в разы превышает ценники запчастей для "легковушек" японского или европейского производства того же класса, предупредила эксперт.

Басманова подчеркнула, что если рассматривать стоимость обслуживания автомобилей из КНР в абсолютных величинах, то она примерно сопоставима с ценами на обслуживание машин европейских или корейских марок. Однако есть один важный момент: качество китайских комплектующих все еще оставляет желать лучшего, а срок эксплуатации между техническими обслуживаниями сокращается, что в свою очередь ведет к увеличению затрат в сравнении с производителями из других стран в перспективе нескольких лет, подытожила она.